W wakacje Otwock bez pociągów. Kolejarze będą montowali rozjazdy

Mieszkańcy Otwocka przez większość wakacji będą pozbawieni połączeń kolejowych. Do połowy sierpnia osoby dojeżdżające do Warszawy będą musiały korzystać z zastępczej komunikacji autobusowej.

Modernizacja linii kolejowej numer siedem między Warszawą a Lublinem co pewien czas powoduje nowe utrudnienia dla mieszkańców miejscowości leżących na tej trasie. Nie po raz pierwszy otwocczanie zostaną odcięci od dostępu do pociągów. Od początku prac przy budowie dodatkowego toru między Otwockiem i Pilawą, trasę obsługuje komunikacja zastępcza. W te wakacje będą na nią skazani także ci, którzy będą chcieli pojechać w przeciwnym kierunku - do Warszawy.

Tym razem powodem zmian w komunikacji będzie montaż rozjazdów. Kolejarze zapowiadają prace po północnej stronie stacji PKP, od strony ulicy Warszawskiej. "To ważne urządzenie pozwalające na sprawny i bezpieczny przejazd pociągów z toru na tor. Przebudowywany będzie też układ torów i sieć trakcyjna. Umożliwi to dostosowanie stacji do projektowanych czterech torów w kierunku Warszawy" - poinformowało w piątek biuro prasowe PKP PLK.

Trasa komunikacji zastępczej

Choć spółka zapewnia, że prace zaplanowano i uwzględniono w rozkładzie jazdy tak, "by zmiany były jak najmniej odczuwalne", to realnie oznaczają one przerwę w ruchu pociągów pomiędzy Józefowem a Otwockiem. Utrudnienia rozpoczną się 6 lipca i będą trwały aż do 14 sierpnia. W tym czasie część pociągów Kolei Mazowieckich oraz składy linii S1 Szybkiej Kolei Miejskiej jadących od strony Warszawy będzie kończyła bieg na stacjach: Józefów, Warszawa Falenica lub Warszawa Gocławek. Stamtąd też będą ruszały w drugą stronę.

Dalszą podróż pasażerowie będą mogli odbyć w autobusach zastępczych linii ZS7 wzdłuż linii kolejowej. Trasa ZS7 to: WIATRACZNA – Grochowska – Płowiecka – Błękitna – Widoczna – Patriotów – Piłsudskiego – Kołłątaja – Świderska – Kupiecka – KUPIECKA (powrót Kupiecka – Staszica).

Zarząd Transportu Miejskiego ostrzega też, że na czas zamknięcia ulicy Orlej w Otwocku (to z powodu budowy wiaduktu kolejowego) i kursowania autobusów linii ZS7 do przystanku Kupiecka, zostaną zmienione trasy linii 702 i 722:

702: WIATRACZNA – (…) – Batorego – Przewoska – Hoża – M. Andriollego – Powstańców Warszawy – S. Staszica – Karczewska – Hoża (powrót: M. Andriollego – Powstańców Warszawy – S. Staszica – Hoża) – Michała Andriollego – (…) – GLINIANKA

722: WIATRACZNA – (…) – Andriollego – Powstańców Warszawy – Staszica – STASZICA (powrót: Staszica – Świderska – Hoża). Pociągi Kolei Mazowieckich będą dojeżdżały do stacji Józefów lub Warszawa Falenica. Autobusy zastępcze KM będą kursowały między Falenica a Pilawą.

Dwuletnie opóźnienie

Prace toczące się w Otwocku są elementem likwidacji "wąskiego gardła" na trasie kolejowej między tym miastem a Pilawą. Powstaje tam dodatkowy tor. Po zakończeniu modernizacji 25-kilometrowego odcinka ma ona posiadać dwa tory podstawowe oraz tory do obsługi pociągów na stacjach. Dodatkowo budowane są perony na stacji Celestynów oraz przystankach Śródborów, Pogorzel Warszawska, Stara Wieś, Kołbiel, Chrosna, Zabieżki i Augustówka.

Co zmieni się na trasie Otwock - Pilawa? PKP PLK

W samym Otwocku powstają trzy wiadukty i dwa przejścia podziemne prowadzące na stację. Zakończyła się już modernizacja dwóch peronów, a na trzecim trwają prace wykończeniowe.

Zapytaliśmy PKP PLK o zaawansowanie prac w Otwocku oraz o to, kiedy się zakończą. Do momentu publikacji tego tekstu nie otrzymaliśmy odpowiedzi. W aktualnościach na stronie inwestycji znaleźliśmy informację, że roboty w ramach modernizacji linii numer 7 między Warszawą a Lublinem mają zakończyć się do 2022 roku, czyli dwa lata później niż początkowo zakładano. "Ze względu na zejście z budowy głównego wykonawcy prac w 2018 roku ostateczny termin został zmieniony. Na czas realizacji wpływ ma również likwidacja niezidentyfikowanych kolizji oraz dołączenie do projektu budowy łącznicy między liniami 7 i 68" - czytamy w jednym w komunikatów.

Inwestycja określana jest jednym z największych projektów w Krajowym Programie Kolejowym. Jej koszt to ponad 3,5 miliarda złotych, z czego ponad połowę pokryje dofinansowanie z Unii Europejskiej. Kolejarze przekonują, że po zakończeniu prac podróż z Warszawy do Lublina będzie trwała około półtorej godziny, a pociągi rozwiną prędkości do 160 km/h.

Zmiany w Otwocku po modernizacji linii numer 7 PKP PLK

Tak ma wyglądać Dworzec Zachodni po modernizacji

Autor:kk/b

Źródło: tvnwarszawa.pl