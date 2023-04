Po telefonie z "banku" zainstalował aplikację i podał dane karty kredytowej. Stracił 100 tysięcy złotych

czytaj dalej

Historia rudego kota Elvisa z Dębicy (woj. podkarpackie), bestialsko potraktowanego przez człowieka, ma szczęśliwe zakończenie. Zwierzak, do którego ktoś strzelał śrutem jak do żywej tarczy, nie wróci już na ulicę. Trafił do Warszawy, do ludzi, którzy dali mu dom. - To jest najlepsze co mu się przydarzyło - cieszy się Irena Nowak, szefowa Fundacji Psi Azylek, do której trafił ciężko ranny kot.