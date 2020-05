Zarzuty po tragicznym wypadku w Ostrowi Mazowieckiej. "Ucieczkę tłumaczy tym, że się przestraszył"

Za przestępstwa te grozi do 12 lat pozbawienia wolności. Prokurator wystąpił do sądu o zastosowanie wobec podejrzanego aresztu na trzy miesiące.

Wersja Łukasza B.

Prokuratura podaje, że Łukasz B. nie przyznał się do potrącenia 71-letniej kobiety w okolicy przejścia dla pieszych przy cmentarzu w Ostrowi Mazowieckiej. Potwierdził natomiast, że to on – mimo sądowego zakazu - prowadził samochód i uderzył nim najpierw w hondę, a następnie w zaparkowany przy drodze citroen. Śledczy dodają, że swoją ucieczkę z miejsca wypadku tłumaczył tym, że się przestraszył. Mówił im, że uciekł w stronę cmentarza i tam zasłabł. Kiedy odzyskał przytomność, miał pobiec i ukryć się w stodole, w której odnaleźli go po wielu godzinach policjanci.