Groził śmiercią, zabrał szufladę z pieniędzmi. 21-latek trafił do aresztu

Policjanci z Ostrowi Mazowieckiej zatrzymali 21-latka podejrzanego o rozbój w lokalu gastronomicznym. Młody mężczyzna usłyszał zarzuty i trafił do aresztu.

O tymczasowym aresztowaniu mężczyzny na dwa miesiące zdecydował we wtorek sąd. Za rozbój 21-letniemu mieszkańcowi powiatu ostrowskiego grozi kara do 15 lat więzienia.

Jak przekazała policja, w sobotę ok. godz. 1 do lokalu w Ostrowi Mazowieckiej wszedł zamaskowany mężczyzna i zażądał wydania pieniędzy. - Gdy pracownik lokalu powiedział, że zadzwoni na policję, napastnik zaczął mu grozić pozbawieniem życia. Między mężczyznami doszło do szarpaniny, podczas której sprawca zabrał z kasy fiskalnej szufladę z pieniędzmi – zrelacjonowała Marzena Laczkowska z Komendy Powiatowej Policji w Ostrowi Mazowieckiej.