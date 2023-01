Właściciel winny znęcania się nad zwierzętami. Wyrok sądu w sprawie ubojni w Kalinowie

Sprawa ubojni w Kalinowie (Mazowieckie) wyszła na jaw w 2019 roku dzięki reportażowi "Superwizjera" TVN . Jeden z reporterów zatrudnił się tam i odkrył nielegalny proceder. Dotyczył on uboju chorych, leżących krów. Mięso z nich miało trafiać do sprzedaży. Po emisji reportażu ubojnia została zamknięta, a sprawą zajął się Główny Inspektorat Weterynarii.

Jak informowała Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce, w zakładzie miało dochodzić do licznych nieprawidłowości, m.in. krowy transportowane do ubojni były chore lub po ocieleniu, w związku z czym miały problemy z poruszaniem się. Podczas transportu zwierzęta były układane jedne na drugich. Następnie wyciągano je z samochodów za pomocą wyciągnika i lin przymocowanych do nóg lub rogów, co powodowało ich cierpienie.