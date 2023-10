Miał sądowy zakaz prowadzenia aut i był pijany. Policjant w kierowcy ciężarówki rozpoznał poszukiwanego

Policjanci zatrzymali poszukiwanego mężczyznę. Za kierownicą samochodu ciężarowego wypatrzył go funkcjonariusz po służbie, poinformował dyżurnego. Zatrzymany wsiadł za kółko pod wpływem alkoholu, miał również orzeczony sądowy zakaz prowadzenia. Trafił za kratki.

W czwartek policjant z komisariatu w Myszyńcu, będący po służbie, zauważył mężczyznę, którego rozpoznał jako poszukiwanego do odbycia kary ponad roku więzienia.

"Poszukiwany kierował samochodem ciężarowym po drodze krajowej. Funkcjonariusz natychmiast o zdarzeniu powiadomił dyżurnego ostrołęckich policjantów, który skierował w to miejsce patrol" - czytamy w komunikacie prasowym Mazowieckiej Policji.

Prowadził pod wpływem alkoholu, nie miał prawa jazdy

Kierowca ciężarowej scanii został zatrzymany. "Od poszukiwanego było czuć alkohol. Alkomat wykazał, że jechał on ciężarówką mając w organizmie ponad dwa promile alkoholu. Jednak to nie wszystko. 25-letni mieszkaniec powiatu ostrołęckiego nie powinien być na drodze w roli kierowcy, ponieważ nie posiadał prawa jazdy. Sprawdzenie w policyjnej bazie danych wykazało, że ma on sądowy zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych" - przekazali policjanci.