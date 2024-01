Ukradł auto, rozbił je i porzucił. Za chwilę drugi złodziej zrobił to samo

Policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn do sprawy kradzieży jednego pojazdu. Pierwszy z nich, po tym jak nocą ukradł auto, uderzył nim w drzewo i je porzucił. Kolejny, widząc rozbity samochód, wsiadł do niego i zdołał wyjechać z przydrożnego rowu. Jego przejażdżka nie trwała jednak długo, ponieważ kilka kilometrów dalej najechał na skarpę. Obydwaj usłyszeli już zarzuty.

Dwóch mężczyzn z zarzutami

Po kolejnych godzinach policjanci z Myszyńca ustalili podejrzewanego o kradzież hyundaia młodego mężczyznę. - Okazał się nim 17-letni mieszkaniec powiatu ostrołęckiego. W trakcie dalszych czynności ustalono, że 17-latek po kradzieży hyundaia jadąc w rejonie Serafina, stracił panowanie nad pojazdem i uderzył nim w drzewo. Nie był jednak w stanie z powrotem wyjechać nim na drogę. Gdy wysiadł z pojazdu, został zauważony przez jego znajomych, którzy odwieźli go do domu. Natomiast rozbity pojazd został porzucony - opisał dalej policjant. Po krótkim czasie rozbitym autem zainteresował się kolejny mieszkaniec powiatu ostrołęckiego. 18-latek zdołał wyjechać nim na drogę, jednak po przejechaniu kilku kilometrów najechał na skarpę i przewrócił pojazd na bok. Po wszystkim uciekł z miejsca zdarzenia. Jednak tego samego dnia został również zatrzymany przez policjantów z posterunku w Łysych. Zebrany w sprawie materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie obu mężczyznom zarzutów dotyczących kradzieży. Zgodnie z kodeksem karnym przestępstwo to jest zagrożone karą do pięciu lat pozbawienia wolności.