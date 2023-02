Jechał za szybko, policjant chciał go zatrzymać do kontroli. "Potrącił funkcjonariusza i uciekł"

Potrącenie policjanta, ucieczka, a później policyjna obława. Funkcjonariusze zatrzymali młodego mężczyznę, który nie chciał zatrzymać się do kontroli. Ranił mundurowego i uciekł, był pijany.

Rzecznik Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce Tomasz Żerański poinformował, że niedzielę o godz. 2 w nocy na ulicy Mostowej policjanci z ostrołęckiej drogówki zauważyli auto poruszające się z nadmierną prędkością w obszarze zabudowanym. Umundurowany policjant wydał kierowcy za pomocą latarki sygnał do zatrzymania się.

- Podczas próby zatrzymania do kontroli drogowej, kierujący mazdą potrącił funkcjonariusza, po czym uciekł. Rannemu policjantowi natychmiast pierwszej pomocy udzielił jego partner z patrolu. Wezwana została również karetka pogotowia, która przetransportowała go do szpitala – relacjonował rzecznik.