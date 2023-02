Podała dowód osobisty z białym proszkiem. Twierdziła, że to gips

Wmawiała policjantom, że to gips budowlany

W chwili zatrzymania, w poniedziałek przed południem, 30-latka siedziała w samochodzie w lesie na terenie Ostrołęki. W pierwszej chwili kobieta powiedziała policjantom, że zjechała do lasu, ponieważ jest zdenerwowana i chciała zapalić papierosa. W trakcie ustalania tożsamości pokazała policjantom dowód osobisty, na którym znajdował się biały proszek. - Na pytanie, co to za substancja, stwierdziła, że jest to gips budowlany, ponieważ w domu niedawno miała remont. Potem zmieniła zdanie, mówiąc, że jest to kodeina. Jednak policjanci nie dali się zwieść - przekazał rzecznik.