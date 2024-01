Jechał "na samej feldze, leciały iskry", wydmuchał trzy promile. Wiózł pijaną partnerkę i trójkę dzieci

"Po kilku kilometrach policjanci w rejonie Sadykierza zauważyli wskazany pojazd. Poruszał się on na samej feldze, z której leciały iskry. Policjanci za pomocą sygnałów świetlnych i dźwiękowych dali kierowcy jasne sygnały do zatrzymania, jednak ten je zignorował i kontynuował jazdę. Widząc, że w aucie znajdują się dzieci, policjanci wyprzedzili renaulta i zmusili go do zatrzymania" - przekazał Tomasz Żerański, oficer prasowy policji w Ostrołęce.