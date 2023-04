Sześcioletnia dziewczynka wpadła do studni. Strażacy ruszyli na pomoc

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w niedzielę po południu pod Grodziskiem Mazowieckim. Dziecko wpadło do studni po tym, jak pękły pod nim deski. Na pomoc ruszyli strażacy, ale dziewczynkę wyciągnęli wcześniej ojciec z sąsiadem. Sześciolatka trafiła do szpitala na obserwację.

Do zdarzenia doszło w miejscowości Osowiec leżącej w gminie Żabia Wola (powiat grodziski). Pierwszą informację otrzymaliśmy na Kontakt24. Czytelnik napisał, że dziecko "wpadło do niezabezpieczonej studni". "Trwa akcja ratunkowa. Na miejscu kilka zastępów straży pożarnej z Grodziska Mazowieckiego, policja z komendy powiatowej w Grodzisk Mazowieckim, zespół pogotowia" - poinformował.

Zgłoszenie: dziecko w studni

Jak dodał, strażacy ograniczyli dostęp do studni i przekazali właścicielowi, by zabezpieczył odpowiednio miejsce.

Deski pękły pod ciężarem dziecka

Policjantka dodała, że u dziecka nie stwierdzono obrażeń ciała. Do szpitala trafiło na badania i obserwację. - Ustalany okoliczności zdarzenia. Wstępnie będzie to sklasyfikowane jako nieszczęśliwy wypadek. Ojciec dziewczynki jest trzeźwy i nie ma zastrzeżeń co do opieki - podsumowała Zych.