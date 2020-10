"Sytuacja z wolnymi łóżkami dla pacjentów z COVID-19 w całej Warszawie jest zła"

Jak zwróciła uwagę, obecnie szpitale musi wypisać pacjenta, aby na to miejsce przyjąć innego. - Statystki, które podają urzędy i raporty, nie zawsze odzwierciedlają prawdę. Trzeba sobie uświadomić, że istotą leczenia COVID-19 jest tlenoterapia. My możemy położyć pacjenta na łóżko, które ma dostęp w ścianie do tlenu. Jeśli łóżko nie ma dostępu do tlenu to nasza działalność jest niezmiernie ograniczona. Oczywiście, takie łóżka też mamy i też tam kładziemy pacjentów. I tak jest w większości szpitali w całej Polsce - stwierdziła ordynator.

"Tam leży już 100 procent pacjentów"

- Zadaniem lekarzy jest przede wszystkim takie zadbanie o człowieka objawowego, żeby nie dopuścić go do umieszczenia na intensywnej terapii pod respiratorem. Trzeba zrobić wszystko - podłączyć go do tlenu, zastosować inne urządzenia, dać szeroką opiekę i leczenie, po to, żeby nie dopuścić do skrajnej niewydolności oddechowej - wymieniała Cholewińska-Szymańska. Zaznaczyła przy tym, że do takiej opieki potrzebne są jednak odpowiednie narzędzia. - Zarówno w tych specjalistycznych szpitalach, jak mój, jak w innych oddziałach przekształconych na potrzeby COVID-19, część tych miejsc takie warunki ma i może je spełniać, ale tam leży już 100 procent pacjentów - zaznaczyła.