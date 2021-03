Orange Warsaw Festival odwołany. "Przygotowanie festiwalu w planowanym terminie nie jest możliwe"

To już pewne, że 13. edycja Warsaw Orange Festival 2021 się nie odbędzie latem tego roku. W ubiegłym roku impreza również została odwołana w związku z pandemią.

"Bilet zachowuje ważność na nowy termin"

Nowe daty Orange Warsaw Festival to 3-4 czerwca 2022. "Każdy dotychczas zakupiony bilet zachowuje ważność na nowy termin" - podkreśli organizatorzy.

Przekazali też dobre wiadomości: "Jeden z headlinerów - Tyler, The Creator oraz fantastyczny Brockhampton, już potwierdzili swój udział w nowych datach festiwalu w roku 2022! A do tego pojawi się wielu nowych artystów, których będziemy ogłaszać w nadchodzących miesiącach".

"Ta sytuacja jest zła, przygnębiająca i bardzo dla nas frustrująca, ale już widać światło w tunelu! Wraz z postępującym procesem szczepień zaczynamy pracę nad edycją 2022! Zostańcie z nami. Jeżeli możecie, zachowajcie swoje bilety. Dziękujemy, że nas wspieracie. Szykujemy dla Was epicką edycję!" - czytamy we wpisie.

Tyler, The Creator miał być gwiazdą tegorocznego Orange Warsaw Festival

Tyler, The Creator miał być gwiazdą tegorocznego Orange Warsaw Festival Shutterstock

Open'er Festival odbędzie się, ale w jakiej formule?

Co z innymi dużymi, plenerowymi festiwalami muzycznymi? Organizatorzy Open'er Festival w Gdyni deklarują: "Festiwal się odbędzie. W jakiej formule? Tę odpowiedź przyniosą nam najbliższe tygodnie".

Organizatorzy OFF Festivalu obserwują sytuację

Organizatorzy OFF Festival w Katowicach nie poinformowali jednoznacznie, czy wydarzenie się odbędzie. "Cały czas pracujemy nad festiwalem. W normalnych warunkach decydowalibyśmy teraz, których z potwierdzonych artystów powinniśmy ogłosić. Czujemy jednak, że nie jest to moment na kolejne ogłoszenia" - napisali w mediach społecznościowych na początku lutego.

Póki co, aktualna więc pozostaje data tegorocznej edycji OFF: 6-8 sierpnia. "Mamy dość czasu, żeby obserwować sytuację na świecie, wyciągać wnioski i przygotować dla Was bezpieczny festiwal. Pamiętajcie, że karnety na OFFa są cały czas w sprzedaży, a jeśli pomimo naszych starań festiwal się nie odbędzie, będziecie mogli je zwrócić lub zachować na kolejną edycję" - zapowiedzieli.