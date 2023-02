Stworzą multimedialną operę o fenomenie odbudowy Warszawy. "Nikt dotąd tego nie zrobił"

Opera multimedialna, "nieco w stylu filmowym"

Proces będzie kilkuetapowy, a termin premiery - jesień 2025 roku - biorąc pod uwagę rozmach przedsięwzięcia, wyśrubowany. Najpierw w zamkniętym konkursie zostanie wybrany autor lub autorka muzyki (partytury). - Zaprosiliśmy do współpracy znakomite grono siedmiorga kompozytorów i kompozytorek średniego pokolenia, których to poprosiliśmy o napisanie próbek - tłumaczył Trybuś. Na podstawie fragmentów jury wybierze kompozytora lub kompozytorkę opery "która będzie dziełem wielkim, na orkiestrę, solistów i solistki, chór, chór dziecięcy, elektronikę".

- Odbiorcą tej opery ma być człowiek młodszy (20-45 lat), z bardzo prostego powodu - chodzi o to, żeby mit, przeżycie emocjonalne fenomenu odbudowy Warszawy, było podane dalej do ludzi młodych, takich którzy nie mieli okazji tego mitu poznać, choćby z relacji rodziców. A jeśli młodego pokolenie to środki wyrazu też nie mogą być nadmiernie klasyczne. Od razu wiedzieliśmy, że ma to być opera multimedialna, czyli z zastosowaniem elektroniki, wideo, projekcji przestrzennej obrazów, nieco w stylu filmowym - wyjaśnił Jerzy Kornowicz, dyrektor festiwalu Warszawska Jesień i przewodniczący jury muzycznego.