Opowiedzą, jak Warszawa wstała z popiołów. "Mam nadzieję, że poszaleją"

Kompozytor Cezary Duchnowski i dramatopisarz Beniamin Bukowski będą autorami "Opery o Warszawie. Najlepsze miasto świata". Partyturę i libretto wybrano w zamkniętym konkursie. - Uważam, że los Warszawy sam w sobie jest operą. Daję wam słowo honoru, że wszyscy damy z siebie maksimum. My tego nie spapramy - zapewniał podczas środowej konferencji prasowej Waldemar Dąbrowski, dyrektor Teatru Wielkiego-Opery Narodowej.

- Nie ma lepszego miejsca, w którym mogłoby się odbyć to wydarzenie w sensie procesu powstawania, jak i premiery, jak Teatr Wielki. Jego los jest ściśle związany z losem miasta - zauważył dyrektor i wspominał dzień otwarcia odbudowanego teatru w 1965 roku. Doceniał twórców tego dzieła. - Żaden inny teatr operowy świata nie ma takiego luksusu przestrzeni, jaki zaoferowali nam Bohdan Pniewski i Arnold Szyfman. Codziennie myślę z wdzięcznością o tych ludziach (…) Z przedwojennej substancji materialnej została tylko jedna rzeźba znaleziona w popiołach teatru. Postawiona przy wejściu do galerii, symbolizuje sens powstawania teatru i miasta z niczego - opowiadał Dąbrowski.

Bohaterami tekstu architektura, polityka i miasto

- Kiedy otrzymaliśmy prace, a było ich sześć, zdaliśmy sobie sprawę z szaleństwa, niemożliwości tego zadania, którego ma się podjąć autor czy autorka. Ale myślę, że sztuka ma to do siebie, że zadania niemożliwe są najciekawsze, najbardziej inspirujące, dają najlepsze efekty - opisywał Piotr Gruszczyński, który stanął na czele jury literackiego.

Cytował też uzasadnienie jury, w którym doceniono "syntetyczne podejście" i postrzeganie odbudowy nie jako zdarzenia historycznego, ale "procesu, którego konsekwencję dotykają nas do dziś". Bohaterami libretta Bukowskiego mają być przede wszystkim "architektura, polityka i miasto".

W późniejszej rozmowie z dziennikarzami autor był pytany, jakie osoby wybrał z galerii postaci opisanych w książce. - Biografią, która skupia w sobie jak w soczewce skomplikowanie czasów, jest biografia Heleny Syrkusowej. Zaczynała jako awangardowa modernistka, przyjaciółka Le Corbusiera. W latach 40. zaczęła przechodzić na stanowiska socrealistyczne, stała się jedną z głównych propagatorek tej idei. By pod koniec życia stanąć po stronie wykluczonych, protestować przeciwko PRL-owskiej władzy. To także jedna z nielicznych w głównej narracji żeńskich postaci, dlatego uznałem, że ciekawie będzie ją przypomnieć - zdradził Bukowski.

Bohaterów będzie oczywiście więcej i będą to głównie architekci z Biura Odbudowy Stolicy. Ale "na chwilę" pojawią się także takie osoby jak Stalin czy LeCorbusier.

Muzyka orkiestrowa, wzbogacona o media elektroniczne

Muzykę do opery stworzy wrocławski kompozytor Cezary Duchnowski, 52-letni twórca utworów kameralnych, symfonicznych, muzyki do filmów i spektakli.

Duchnowski, zapytany później przez dziennikarzy, jaką muzykę stworzy, odparł: - Jestem kompozytorem kojarzonym z nowymi mediami, będę nalegał, żeby nie ograniczać się jedynie do tradycyjnego aparatu wykonawczego. Na pewno będę chciał rozszerzyć skład wykonawczy o media elektroniczne w warstwie muzycznej, ale też interakcji muzyki z obrazem.

Muzyk przyznał, że to dla niego wielkie wyzwanie. - Jury wybrało kompozytora, który jest wrocławianinem i urodził się w Elblągu, a będzie pisał operę o Warszawie. Oba te miasta mają duże doświadczenie ze społecznością przesiedleńczą, a to gwarancja, że to spojrzenie może być obiektywne - zauważył.