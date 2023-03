Betoniarka przewróciła się na ślimaku. Wydostali kierowcę ze zniszczonej kabiny

Na węźle Opacz, gdzie krzyżują się trasy S2, S7, S8, przewróciła się betoniarka z ładunkiem. Beton wylał się do rowu. Strażacy przez około godzinę próbowali wyciągnąć kierowcę z kabiny.

Na miejscu jest Tomasz Zieliński, reporter tvnwarszawa.pl. - Jest to estakada wjazdowa z S7 na S2. Ciężarówka jechała od centrum Warszawy w kierunku Janek i na węźle Opacz wjeżdżała ślimakiem na S2 w kierunku lotniska. Na tym ślimaku przewróciła się do rowu. Przewożony ładunek - beton - wyciekł. Kierowca jest uwięziony w kabinie ciężarówki, strażacy uwalniają go za pomocą sprzętu hydraulicznego - relacjonował nasz reporter. - Akcja strażaków jest bardzo trudna. Trwa już prawie godzinę - dodał około godziny 13.10 Zieliński.