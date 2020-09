Onkobieg wystartował mimo pandemii. Ale na innych zasadach

Chorzy kibicowali z okien, a niektórzy choć na jedno okrążenie dołączali do biegaczy. Albo siedzieli na ławkach i przybijali piątki z uczestnikami imprezy. W tym roku było inaczej.

Nowa formuła

Mieli na to godzinę. Zdjęcie opatrzone hasztagiem #Onkobieg musiały trafić na Facebook i/lub Instagram. "Podkreślając wagę bezpieczeństwa, szczególnie w tym trudnym dla wszystkich czasie pandemii koronawirusa, organizatorzy zmienili nieco formułę wydarzenia zachowując tę samą ideę – wsparcie pacjentów w trakcie terapii onkologicznej" - podali w komunikacie prasowym organizatorzy.

Organizatorzy prowadzili transmisję online, podczas której kibicowali uczestnikom. - To pierwszy raz, kiedy startuję i już od jakiegoś czasu zastanawiałem się nad formą zorganizowanej pomocy dla ludzi, którzy cierpią na nowotwory różnego rodzaju. Też mam w rodzinie taki przykry przypadek, gdzie moja babcia zmarła. To forma pomocy i wsparcia dla tych ludzi, którzy gdzieś tam za tymi oknami leżą i myślą o śmierci, a my będziemy się starali trochę umilić im ten czas – skomentował Maciej Rachwalski, jeden z uczestników biegu.