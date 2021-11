Upijali i usypiali podróżnych w pociągach, potem ich okradali

Rzeczniczka CBŚP Iwona Jurkiewicz przekazała, że do sprawy zatrzymano siedem osób, które zostały tymczasowo aresztowane. - Podejrzanym o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą jest mieszkaniec Warszawy, 30-letni Robert B. - podała policjantka. Czterech podejrzanych policjanci zatrzymali w jednym z wielkopolskich hoteli, a trzech kolejnych w ich mieszkaniach.

Policja: upijali i usypiali podróżnych

Według funkcjonariuszy, sprawcy dokonywali również rozbojów na podróżnych, wcześniej ich upijając. - Z zebranego materiału wynika, że niektóre osoby mogły być doprowadzone do stanu nieprzytomności za pomocą środków farmaceutycznych dosypanych do napojów - dodała policjantka.

Zarzuty kradzieży i tymczasowe areszty

Dział prasowy Prokuratury Krajowej przekazał, że śledczy z Rzeszowa przedstawili Robertowi B. zarzut kierowania zorganizowaną grupą przestępczą. Pozostałych sześciu zatrzymanych usłyszało zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Wszyscy zatrzymani usłyszeli zarzuty popełnienia rozbojów, kradzieży szczególnie zuchwałych oraz kradzieży na szkodę podróżujących PKP. Mężczyznom grozi do 12 lat więzienia.

Prokurator skierował do sądu wnioski o areszt dla siedmiu podejrzanych. - Sąd Rejonowy w Rzeszowie podzielił stanowisko prokuratora, uwzględnił wszystkie wnioski i zastosował wobec podejrzanych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy - poinformowała Prokuratura Krajowa. Prokuratorzy nie wykluczają dalszych zatrzymań.

Śledczy proszą o kontakt osoby okradzione

Policja i prokuratura apelują do osób, które zostały okradzione w pociągach dalekobieżnych, a nie zawiadomiły o tym organów ścigania, o kontakt z policjantami CBŚP lub prokuraturą - Podkarpackim Wydziałem Zamiejscowym Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Rzeszowie pod numerem telefonu +48 477 218 984. Dotyczy to osób podróżujących pociągami Intercity: Przemyślanin, Zielonogórzanin, Uznam.