Z warszawskiego ratusza do Pałacu Prezydenckiego. Taką drogę przeszedł Lech Kaczyński

Rafał Trzaskowski będzie kandydatem Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Polski - przekazali w piątek po spotkaniu zarządu Platformy Obywatelskiej liderzy partii, które tworzą Koalicję Obywatelską. Jeżeli wygra ten bój, to zostawi fotel prezydenta Warszawy. Nie byłby to jednak pierwszy taki przypadek.

Trzy lata rządów w Warszawie

Polityk Prawa i Sprawiedliwości został prezydentem stolicy w 2002 roku. Został wybrany w pierwszych bezpośrednich wyborach na to stanowisko. Wcześniej w wybory samorządowych obywatele wybierali wyłącznie radnych. W pierwszej turze uzyskał on 49,58 procent poparcia, zaś w drugiej zmierzył się z kandydatem koalicji Sojuszu Lewicy Demokratycznej i Unii Pracy Markiem Balickim. Zagłosowało na niego 70,54 procent wyborców.

Co stało się po wyborach?

Losy stolicy potoczyły się jednak nieco inaczej. Formalnie kadencja ustępującego Lecha Kaczyńskiego (trwająca wówczas cztery lata) miała skończyć się jesienią 2006 roku. Rada miasta skorzystała wtedy ze swojego uprawnienia do podjęcia decyzji o nieprzeprowadzaniu wyborów, bo odbyłyby się one tuż przed ustawowym końcem kadencji.

Cztery miesiące później - w lipcu - kolejnym komisarzem został sam Kazimierz Marcinkiewicz. Wyznaczył go na to stanowisko... premier Jarosław Kaczyński. Twierdził, że objęcie przez Marcinkiewicza tej funkcji otwiera drogę do jego zwycięstwa w jesiennych wyborach w stolicy. Marcinkiewicz wyborów jednak nie wygrał. W pierwszej turze otrzymał najwięcej głosów (prawie 39 procent), ale w drugiej pokonała go Hanna Gronkiewicz-Waltz, zdobywając w listopadzie 2006 roku poparcie 53 procent głosów.