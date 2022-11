Od nowego roku drożej za dom czy mieszkanie. Radni przyjęli nowe stawki podatku od nieruchomości

Według szacunków ratusza zmiana stawek podatku od nieruchomości spowoduje w skali roku budżetowego 2023 wzrost dochodów w stosunku do 2022 roku o 115 milionów złotych.

Wyższy podatek od mieszkania i powierzchni gospodarczej

Zgodnie z uchwałą za jeden metr kwadratowy powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych warszawiacy będą płacić złotówkę, to jest o 0,11 złotego więcej w stosunku do stawki obowiązującej w roku 2022.

Z kolei osoby prowadzące działalność gospodarczą zapłacą za jeden metr kwadratowy powierzchni 28,78 złotych. Wzrost o 3,04 złotych w stosunku do stawki obowiązującej w roku 2022. Do 5,87 złotych od jednego metra kwadratowego wzrosną podatki od powierzchni użytkowej budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych o powierzchni użytkowej do 2000 metrów kwadratowych, czyli więcej o 0,62 złotego niż w tym roku. Niemal 10 złotych (9,71 zł) wyniesie podatek od jednego metra kwadratowego powierzchni użytkowej pozostałych budynków.