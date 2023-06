Rozbierają chodniki, by robić grille. Burmistrzyni mówi "dość"

"Dopóki to były malutkie, jednorazowe grille, a na nich trzy kiełbaski, to proszę mi wierzyć nikt nie robił z tego problemu i dla zdecydowanej większości było to akceptowalne. Niestety teraz pomysłowość, brak wyobraźni niektórych użytkowników parku jest trudna do ogarnięcia. Zagraża bezpieczeństwu i tutaj nie będzie taryfy ulgowej i ŻADNYCH negocjacji" - napisała w mediach społecznościowych burmistrzyni Ochoty.