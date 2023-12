Obwodnica Aglomeracji Warszawskiej: wraca wariant, który został odrzucony

czytaj dalej

Prokuratura prowadzi postępowanie dotyczące śmierci 18-letniej Poli. Dziewczyna trafiła do szpitala w Piasecznie z objawami grypy, jednak jej stan zaczął się pogarszać, nastolatka zmarła. Co robili lekarze z podwarszawskiego szpitala, by ratować Polę? To pytanie wciąż zadają sobie rodzice dziewczyny. My zapytaliśmy prokuraturę, na jakim etapie jest śledztwo w tej sprawie.