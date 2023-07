Zepchnęli dwóch chłopców z mola i ukradli im głośnik bezprzewodowy

Do zdarzenia doszło kilka dni temu w miejscowości Oblin. "Dwóch 13-latków, przebywających na molo nad pobliskim jeziorem, zostało zaczepionych przez trzech młodych chłopców. Pokrzywdzeni małoletni zostali kopnięci w plecy i wepchnięci do wody. Napastnicy zrobili to po to, by zabrać bezprzewodowy głośnik" - opisała w komunikacie Małgorzata Pychner z Komendy Powiatowej Policji w Garwolinie.