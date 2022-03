Poważny wypadek na Trasie Nadwiślańskiej. Do szpitala trafiło pięć osób

czytaj dalej

Dwaj mężczyźni przed jednym z bloków w Białej Podlaskiej (Lubelskie) przebrali się za policjantów. Ktoś to zauważył i wezwał prawdziwą policję. Okazało się, że 26-latek i 28-latek przyszli do wróżki, która miała im pomóc ustalić sprawcę fikcyjnego zabójstwa. Teraz grozi im do roku więzienia.