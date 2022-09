O co chodzi pielęgniarkom? Protesty nie ograniczają się już do ośrodków onkologicznych

Czternaście z 25 instrumentariuszek bloku operacyjnego Narodowego Instytutu Onkologii (NIO) w Warszawie do piątku przebywa na zwolnieniach lekarskich. Nie wiadomo, czy w poniedziałek zwolnienia nie zostaną przedłużone, bo pielęgniarki przyznają, że to nieformalny protest przeciwko dysproporcjom w wynagrodzeniach. Blok, na którym dziennie odbywało się nawet 40 operacji, teraz pracuje w trybie kryzysowym - wykonywane są tylko zabiegi w stanach zagrożenia życia i najpilniejsze planowe operacje onkologiczne (w czwartek wykonano ich 13). Pod koniec sierpnia z podobną sytuacją musiało poradzić sobie Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach, gdy na zwolnienie poszło ponad 60 z 80 pielęgniarek.

Protesty pielęgniarek i położnych nie ograniczają się do ośrodków onkologicznych: - Codziennie dzwonią do nas rozczarowane pielęgniarki, rozważające odejście z pracy lub wystąpienie na drogę sądową – mówi Gilbert Kolbe, magister pielęgniarstwa z Forum Pielęgniarstwa i Położnictwa (FPiP).

Widełki niezgody

O co chodzi pielęgniarkom? Obowiązująca od lipca nowelizacja ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych wprowadziła nowe współczynniki wynagrodzeń. Nowością było też włączenie pieniędzy na podwyżki do środków, z jakich Narodowy Fundusz Zdrowia finansuje świadczenia zdrowotne, oraz zwiększenie różnicy między zarobkami najbardziej i najmniej wykwalifikowanych pielęgniarek.

Ustawa dzieli pracowników publicznych podmiotów leczniczych zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę na 10 grup, do których przyporządkowane są tak zwane współczynniki pracy. Pomnożone przez przeciętne wynagrodzenie w gospodarce, współczynniki dają kwotę najniższego wynagrodzenia przysługującemu pracownikom z danej grupy. Najwyższy współczynnik - 1,45 -zarezerwowany jest dla grupy pierwszej, w której znaleźli się lekarze i lekarze dentyści ze specjalizacją. Kolejny -1,29 - przysługuje między innymi pielęgniarce z tytułem zawodowym magistra pielęgniarstwa albo położnej z tytułem magistra położnictwa z wymaganą specjalizacją w dziedzinie pielęgniarstwa lub w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia. Daje to stawkę 7304,66 zł brutto.

- Rozpiętość widełek płacowych pomiędzy grupą VI a II wynosi 2 tysiące złotych. Teoretycznie to 2 tysiące złotych brutto, ale w rzeczywistości więcej, bo poważne różnice dotyczą także wysokości pochodnych wynagrodzenia zasadniczego, a więc stawek za nadgodziny czy dyżury. Na etapie procedowania ustawy wielokrotnie prosiliśmy, by je zmniejszyć. Ministerstwo nie uwzględniło naszych uwag i dziś mamy ogromne rozgoryczenie w obrębie środowiska – mówi Sebastian Irzykowski, wiceprezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych (NRPiP).

- Codziennie dzwonią do nas pielęgniarki i położne z pytaniem, jak zgłosić sprawę do Państwowej Inspekcji Pracy (PIP) lub z kim kontaktować się w związkach zawodowych. Część rozważa wystąpienie na drogę sądową licząc na to, że sąd uzna, iż ustawa jest krzywdząca – przyznaje Gilbert Kolbe.

Podwyżki z pieniędzy na leczenie

Kolejnym problemem jest brak wyodrębnionych środków na podwyżki: - Ustawa zmieniła mechanizm wypłacania środków na podwyżki. Wcześniej były one "znaczone", to znaczy pracodawca w dokumentach dostarczanych do NFZ wykazywał pracowników uprawnionych do podwyżek, a Fundusz wypłacał pieniądze na podwyżki ze specjalnej puli. Od lipca fundusze na podwyżki mają pochodzić ze środków na świadczenia zdrowotne (czyli, między innymi, na leczenie - przyp. red.), a te są niedoszacowane - tłumaczy Sebastian Irzykowski. I dodaje, że na etapie prac legislacyjnych uwagi miała nie tylko izba i Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych (OZZPiP), ale także przedstawiciele pracodawców. Dyrektorzy placówek od początku mówili, że środki, jakie przeznaczono na podwyżki, są niewystarczające.