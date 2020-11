Z Warszawy nad morze w dwie i pół godziny. Nowy rozkład PKP Intercity

Nowy rozkład wejdzie w życie 13 grudnia. Krótsze podróże do Trójmiasta, nowe połączenia oraz kolejne miasta z dostępem do kolei - to najważniejsze nowości dla województwa mazowieckiego.

W nowym, rocznym rozkładzie jazdy Warszawę będzie obsługiwać ponad 130 połączeń PKP Intercity. Jak zapewniają kolejarze, poprawi się skomunikowanie stolicy z Trójmiastem, Katowicami, Wrocławiem, Lublinem, Szczecinem, Opolem czy Kielcami. Dzięki wprowadzeniu na części trasy pomiędzy Warszawą a Gdańskiem dopuszczalnej prędkości do 200 km/h, czas podróży między tymi miastami będzie krótszy o 20 minut. "Podróż ze stacji Warszawa Centralna do Gdańska Głównego zajmie w przypadku najszybszego pociągu 2 godziny i 32 minuty, a do stacji Gdynia Główna – 2 godziny i 59 minut" - czytamy w komunikacie spółki PKP Intercity.

Kolejarze przekazali również, że zostanie zachowana cykliczność kursowania składów ekonomicznych – kategorii IC i TLK. Najszybsze z nich pokonają trasę między stolicą a Gdańskiem w niecałe 3,5 godziny. PKP zapowiada również więcej połączeń. Kursujący do tej pory na trasie Przemyśl – Warszawa pociąg TLK Lubomirski, który będzie teraz jeździć do Gdyni, a w piątki i szczyty przewozowe dodatkowo do Kołobrzegu, a z Kołobrzegu w soboty. Z kolei całoroczne wydłużenie do Świnoujścia relacji pociągów IC Mewa z Warszawy i IC Podlasiak z Ełku zapewni mieszkańcom stolicy dodatkową możliwość dojazdu na wyspę Uznam.

Więcej połączeń ze stolicy ma być również w kierunkach południowym i wschodnim. "IC Karłowicz relacji Warszawa – Zakopane przez Kielce i Kraków to nowe połączenie, które w sezonie zimowym i wakacyjnym będzie dla mieszkańców Warszawy i Radomia kolejną możliwością dojazdu do Zakopanego. W nowym rozkładzie więcej połączeń pojawi się między Radomiem a Warszawą, ich liczba wzrośnie z 7 do 8. Zwiększy się również liczba par pociągów łączących Radom z Lublinem - z 4 do 5" - wyliczają kolejarze.

Od czerwca 2021 roku skład TLK Biebrza pojedzie w wydłużonej relacji Gdynia – Warszawa przez Bielsk Podlaski, Hajnówkę, Czeremchę i Siemiatycze, zapewniając tym samym komunikację stolicy z mniejszymi miejscowościami na Podlasiu.

Z Płocka i Gostynina

W nowym rozkładzie PKP intercity zaplanowało także kilka nowych pociągów, których start kursowania jest czasowo zawieszony ze względu na uwarunkowania związane z epidemią. 10 stycznia 2021 roku dostęp do usług PKP Intercity zyskają mieszkańcy Płocka i Gostynina, przez który zacznie jeździć nowy pociąg TLK Chemik relacji Płock – Katowice, zapewniający możliwość dojazdu do Łodzi, Kutna, Częstochowy i Katowic. Z Płocka i Gostynina możliwe będą podróżowanie także w innych relacjach, np. do Krakowa, dzięki możliwości dogodnej przesiadki na stacji Łódź Widzew do pociągu IC Kazimierz.

Pociąg TLK Kormoran pojedzie w nowej relacji Polanica Zdrój – Olsztyn, zapewniając połączenie Warszawy z Nysą oraz Kotliną Kłodzką. Decyzja o dacie jego uruchomienia zostanie podjęta na podstawie prowadzonych na bieżąco analiz.

Remonty na kilku liniach

Obowiązujący od 13 grudnia 2020 roku rozkład jazdy uwzględnia zmiany, które zapewnią optymalne kursowanie pociągów podczas modernizacji linii kolejowych. Trwa modernizacja linii nr 8 na odcinku Radom – Warka, co wymusza dalszą przerwę w ruchu na tej trasie. Pociągi na trasie Warszawa – Radom nadal będą kursować trasami objazdowymi przez Dęblin lub Idzikowice.

Rozpoczęta przebudowa stacji Łódź Kaliska wymusi zmniejszenie liczby pociągów łączących Łódź i Warszawę. Na stacji znajdują się bowiem tory postojowe PKP Intercity, a ze względu na jej modernizację liczba składów przewoźnika, które będą mogły tam stacjonować stanie się ograniczona. W nowym rozkładzie nie będą uruchamiane połączenia w relacji Łódź Fabryczna – Warszawa Lotnisko Chopina.

Rozpoczyna się modernizacja linii kolejowej nr 6 na odcinku Kietlanka – Białystok - pomiędzy Kietlanką a Łapami ruch pociągów prowadzony będzie jednotorowo, co spowoduje utrudnienia w ruchu. Modernizacja wymusza ograniczenie liczby połączeń między Białymstokiem a Warszawą z 11 do 8. Warto podkreślić, że niemal wszystkie (7 z 8) będą w kategorii IC, co przełoży się na wygodę podróży.

Kontynuowane będzie modernizacja linii nr 3 łączącej Warszawę z Poznaniem, w związku z czym część pociągów ekspresowych pojedzie trasą okrężną przez Skierniewice i Bełchów. Budowa przystanku Warszawa Targówek wymusi kontynuację ruchu jednotorowego na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Praga.

Kolejne zmiany czekają na pasażerów od 13 marca 2021 roku, kiedy to rozpocznie się modernizacja Warszawskiego Węzła Kolejowego. W związku z wprowadzeniem ruchu jednotorowego na linii średnicowej część pociągów będzie kursować przez stacje Warszawa Gdańska, Warszawa Śródmieście lub w skróconej relacji do i z Warszawy Wschodniej. Szczegółowe informacje na temat tych zmian PKP ma przekazać na początku przyszłego roku.

Autor:dg/r

Źródło: tvnwarszawa.pl