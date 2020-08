Słonie z zoo dostaną olejek z konopi. Ma pomóc w walce ze stresem

Weterynarka i kierowniczka Działu Rehabilitacji Zwierząt w warszawskim zoo dr Agnieszka Czujkowska tłumaczy, że do projektu wybrano słonie, ponieważ są gatunkiem, który można dokładnie monitorować w placówce. - Wiemy, co każdy z naszych słoni je, jak się zachowuje, czy wykazuje jakieś zaburzenia w zachowaniu, jaką ma pozycję w grupie, możemy sprawdzać aktualny stan ich zdrowia, badając krew. Jeśli efekty będą dobre, to mamy nadzieję, że zaprosimy do przygody z konopiami kolejne zwierzęta - wyjaśniła.