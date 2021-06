Zginął, bo zwrócił uwagę sąsiadowi rzucającemu petardy. Jest akt oskarżenia

32-letni mieszkaniec Nowego Dworu Mazowieckiego został oskarżony o zabójstwo mężczyzny, który w nocy z 30 na 31 grudnia zwrócił mu uwagę, by nie rzucał petard z balkonu. Grozi mu dożywocie.

Do zdarzenia doszło w nocy z 30 na 31 grudnia. - Do dyżurnego komendy policji wpłynęła informacja, że w jednym z mieszkań na terenie Nowego Dworu Mazowieckiego doszło do nieporozumienia sąsiedzkiego. Podczas awantury 32-letni nowodworzanin wyjął nóż i zadał nim cios 42-letniemu pokrzywdzonemu. Pomimo podjętej reanimacji mężczyzny nie udało się uratować - informowała na początku stycznia Joanna Wielocha z Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim.