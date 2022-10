Ciała Gretchen wciąż nie znaleźli, ale śledztwo jest zakończone. Za jej makabryczną śmierć odpowie syn

"Napięte" relacje z synem

Według prokuratury relacje Gretchen P. z jej synem były "napięte". Oboje od jesieni 2016 roku mieszkali na warszawskim Żoliborzu. Karl rozpoczął w Polsce studia. - W marcu 2020 roku wszelkie kontakty Gretchen P. ze znajomymi urwały się. Co prawda na jej kontach społecznościowych pojawiały się wpisy wskazujące na aktywność, jednak różniły się one stylem pisania. W dniu 4 kwietnia 2020 roku na jej facebookowym profilu pojawił się wpis, że przebywa ona w USA - opisywała nam miesiąc temu prokurator Skrzyniarz.

Kilku znajomych zdążyło nawet zareagować optymistycznie na powrót Amerykanki do Kalifornii, nikt jednak jej tam nie widział. Służby są przekonane, że już wtedy Gretchen nie żyła. Skąd dowiedzieli się o zabójstwie? Od samego podejrzanego, Karl opowiedział o nim siostrze. - Postępowanie zainicjowane zostało informacją o śmierci Gretchen P., uzyskaną w toku prowadzonej sprawy poszukiwawczej. Służby otrzymały informacje o tym, że Karl P. dokonał zabójstwa swojej matki, poćwiartował zwłoki, po czym rozczłonkowane wrzucił je do Wisły. O powyższym zwierzył się osobie z rodziny - powiedziała nam rzeczniczka stołecznej prokuratury.

Ciało miał przewozić taksówką

Amerykanin wrzucił do rzeki kilka paczek. Dokładnie obserwował, co się z nimi stanie. Do pierwszej przyczepił cegłę, jednak zauważył, że mimo tego "pakunek odpłynął z nurtem rzeki". Tymczasem jemu zależało, żeby zatonął. Dlatego kolejne paczki były już bardziej dociążone.

Zatrzymany w Stanach Zjednoczonych

To właśnie w Stanach Zjednoczonych został zatrzymany, a w maju 2021 roku przekazany polskim organom ścigania. - W toku czynności procesowych Prokuratury Rejonowej Warszawa-Żoliborz Karl P. został przesłuchany w charakterze podejrzanego, nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów. Jednakże w swoich wyjaśnieniach opisał, że zabił matkę, dusząc ją poduszką i używał jej kart płatniczych. Zrelacjonował również proces poćwiartowania ciała matki, a następnie wrzucenia go do Wisły. Na dalszym etapie postępowania zmienił treść swoich wyjaśnień, zaprzeczając, aby zabił matkę - poinformowała prokurator Aleksandra Skrzyniarz.