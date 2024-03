- Przeszukiwaliśmy koryto na odcinku od mostu Gdańskiego do Twierdzy Modlin. Na tym odcinku, około czterech kilometrów przed mostem Piłsudskiego w Nowym Dworze Mazowieckim zespół płetwonurków natknął się na ciało człowieka w ubraniu - w kurtce i butach - zrelacjonował Rokus. Dodał, że najprawdopodobniej ciało było w rzece "od kilku miesięcy".

Ciało zostało zabezpieczone i przetransportowane do mostu Piłsudskiego. Na miejsce została wezwana policja.

Podkomisarz Joanna Wielocha z Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim potwierdziła informację o zdarzeniu. - Informację otrzymaliśmy w niedzielę po godzinie 19. Ciało zostało przetransportowane na wysokość mostu Piłsudskiego w Nowym Dworze Mazowieckim, wydobyte na brzeg. Tam zostały wykonane czynności z udziałem technika kryminalistyki pod nadzorem prokuratora. Decyzją prokuratora ciało zostało zabezpieczone do dalszych czynności - przekazała podkomisarz Wielocha.

Policjantka dodała, że to w tej chwili "ciało mężczyzny o nieustalonej tożsamości".

- Ciało znajduje się w znacznym rozkładzie. W trakcie oględzin nie zidentyfikowano mężczyzny. Ciało zostało zabezpieczone do badań sekcyjnych. W ich trakcie zostanie pobrany materiał biologiczny, celem przeprowadzenia badań genetycznych zmierzających do ustalenia tożsamości – przekazał nam prokurator Norbert Woliński, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga. Dodał, że przeprowadzenie sekcji to kwestia kilku dni. Nie wiadomo, kiedy będą wyniki badań genetycznych.