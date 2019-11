Melba była obok, gdy Kacper umierał. Teraz ktoś ukradł jej rzeźbę z grobu chłopca

Kilka miesięcy przed śmiercią ośmioletni Kacper dostał w prezencie kota, który w ciężkiej chorobie nie odstępował go na krok. Chłopiec walczył, ale przegrał z nowotworem. Figurka przypominająca ukochane zwierzę trafiła na jego grób. Właśnie została skradziona.

Ośmioletni Kacper z Nowego Dworu Mazowieckiego zmarł 13 listopada po ponad rocznej walce z chorobą. Na jego grobie nie zdążyły jeszcze zwiędnąć białe kwiaty. Jeszcze leżą maskotki - głównie lamy. To było jego ulubione zwierzę. Ale nie ma kotka. Figurkę, przedstawiającą szarą Melbę - kotkę, która w ostatnich miesiącach choroby nie odstępowała chłopca na krok - ktoś ukradł.

Ciągle przytuleni w łóżku

O tym, że Kacper jest chory, jego rodzice dowiedzieli się we wrześniu ubiegłego roku. Po szeregu specjalistycznych badań okazało się, że to nieoperacyjny glejak mózgu. Później przyszła chemioterapia, radioterapia. Rokowania nie były dobre. Chłopiec po kilkumiesięcznej wizycie w szpitalu wrócił do domu.