Utrudnienia na moście w Nowym Dworze Mazowieckim. "Olej na długim odcinku jezdni"

Na miejscu pracują dwa zastępy straży pożarnej i służba drogowa. - Doszło do wycieku oleju. Ktoś gubił go podczas jazdy na długim odcinku od granic Nowego Dworu Mazowieckiego, przez most wiślany, aż do zjazdu na Nowy Kazuń - informuje Tomasz Wołoszyn z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim. Jak precyzuje, to ponad kilometrowy odcinek drogi. - Utrudnienia są ogromne. Razem z zarządcą drogi usuwamy olej z jezdni - dodaje.