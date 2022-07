Jak Filip płakał, to karmił go na siłę albo podduszał. Chłopiec nie żyje, partner matki skazany za zabójstwo

Znęcał się ze "szczególnym okrucieństwem"

Z ustaleń prokuratury wynika bowiem, że 34-latek znęcał się nad chłopcem "ze szczególnym okrucieństwem". Agresja miała się nasilić po tym, jak wyszedł ze szpitala. Wcześniej, jak wskazała matka chłopca, "jedynie nazywał Filipa bachorem". Powodem miał być płacz niemowlęcia. Mężczyzna stosował przemoc, będąc pod wpływem alkoholu. Oskarżony miał na siłę karmić chłopca, podduszać go poduszką gdy płakał. Śledczy mają dowody na to, że łapał dziecko za nogi, odwracając głową do dołu i szarpną czy kopnął Filipa w plecy, kiedy matka trzymała go na rękach. W dniu śmierci chłopca oskarżony miał uciskać mu szyję, potrząsać nim, a później "siłą uderzył jego głową o ścianę".