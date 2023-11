25-latek zatrzymany na lotnisku. Miał w bagażu podręcznym 15 naboi i granat ćwiczebny

25-latek został zatrzymany przez Straż Graniczną na lotnisku w Nowym Dworze Mazowieckim. Mężczyzna miał w plecaku 15 naboi i granat ćwiczebny. Tłumaczył, że nie wiedział, co jest w środku, bo plecak pożyczył od kolegi.

Do nietypowej sytuacji doszło we wtorek, 7 listopada. 25-letni Ukrainiec chciał odlecieć do Malagi, jednak jego plany pokrzyżowali funkcjonariusze Straży Granicznej. Okazało się, że w bagażu podręcznym mężczyzna ma 15 sztuk ostrej amunicji i granat ćwiczebny.