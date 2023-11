Kręcili w nim Pana Tadeusza, zabytek na licytacji komorniczej. Właściciel spichlerza z zarzutami i długami

Czarny scenariusz dla spichlerza w Nowym Dworze Mazowieckim. Komornik z powodu problemów finansowych właściciela ogłosił licytację zabytkowej nieruchomości. Ponadto przeciwko biznesmenowi i jego żonie toczy się również proces o doprowadzenie do pogorszenia stanu technicznego zabytku.

Wybudowany w 1844 roku Spichrz Banku Polskiego położony jest u zbiegu Narwi i Wisły, co czyni nieruchomość niezwykle atrakcyjną. W jego murach Andrzej Wajda kręcił "Pana Tadeusza", a sam ceglany obiekt z licznymi zdobieniami na fasadach, mimo złego stanu technicznego, uważany jest za unikat w skali kraju.

Od początku służył za magazyn żywności, najpierw zboża, w późniejszym okresie prowiantu dla wojska. Jak można przeczytać na stronach urzędu miasta Nowy Dwór Mazowiecki, był użytkowany do września 1939 roku. Podczas ofensywy wojsk niemieckich został zbombardowany i w znacznym stopniu zniszczony.

Miał być hotel i przystań, jest ruina

Według prokuratury, właściciele zobowiązani byli, "do pełnej odbudowy budynku z wierną rekonstrukcją nieistniejącego skrzydła, opracowania szczegółowej koncepcji zagospodarowania nieruchomości wraz z harmonogramem prac konserwatorsko-adaptacyjnych z podziałem na lata, zabezpieczenie zachowanej części budynku oraz utrzymanie go w należytym stanie". W ocenie prokuratury, nie wywiązali się z tego, nie zapewnili stateczności bryle i ścianom, dopuścili do zaniedbań materiałów.