Wędkarz na dnie Narwi zauważył minę

W Nowym Dworze Mazowieckim wędkarze znaleźli przedmiot przypominający minę. Na miejsce przyjechali saperzy. Okazało się, że jest to przeciwpancerna mina z czasów II wojny światowej.

Minę zauważono we wtorek w południe, niedaleko spichlerza w Nowym Dworze Mazowieckim, gdzie Narew łączy się z Wisłą. Strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej - Ratownictwo Wodne zgłoszenie dostali około godziny 12.30.

- U nas w straży, nad samą wodą trwają teraz dyżury wakacyjne ratowników wodnych. Do patrolu podszedł jeden z wędkarzy, mówiąc, że kawałek od nich leży zanurzona w wodzie mina - relacjonuje Marek Karpowicz z OSP - Ratownictwo Wodne, Modlin Twierdza. Strażacy zabezpieczyli miejsce. Poinformowali tez policjantów, a ci saperów.

Mina przeciwpancerna bez ładunku

- Na miejsce skierowano patrol saperski z Nowego Dworu Mazowieckiego. Potwierdzono, że jest to ćwiczebna mina przeciwpancerna bez zapalnika. Nie stanowiła zagrożenia - mówi kapitan Dominik Płaza, rzecznik prasowy Drugiego Mazowieckiego Pułku Saperów. Dodaje, że to niski stan wody w Narwi spowodował, że na dnie został zauważony przedmiot przypominający minę.

Niewybuch to niebezpieczeństwo. Co zrobić gdy go się znajdzie?

Każdy niewybuch stanowi ogromne zagrożenie. Policja apeluje aby samodzielnie nie próbować przenosić tego typu znalezisk, jak najszybciej powiadomić dyżurnego, a miejsce oznaczyć do czasu przyjazdu patrolu. - Nie wolno znalezionych niewybuchów podnosić, odkopywać, przenosić, a także wrzucać ich do ognia, ani do miejsc takich jak stawy, jeziora, rowy! - ostrzegają funkcjonariusze.

W przypadku znalezienia niewybuchu należy powiadomić służby dzwonić pod nr alarmowy 112. Każda osoba przekazująca zgłoszenie powinna podać dyspozytorowi: opis przedmiotu - jego długość i średnicę, dokładne miejsce i czas jego wykrycia, a także dane osoby, która wykryła niewybuch i może wskazać dokładne miejsce jego położenia.

Policję należy powiadomić również o każdym wypadku powstałym w skutek działania tych przedmiotów.

Niewybuch znaleziono na terenie wykopu Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl

Autor:mg/gp

Źródło: tvnwarszawa.pl