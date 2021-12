Policjant na służbie miał ponad dwa promile. Jego trzeźwy kolega również poniesie konsekwencje

Sylwester Marczak, rzecznik stołecznej policji, w rozmowie z radiem zapewnił, że dyżurny, który był pijany, zostanie zwolniony ze służby. - To co się wydarzyło jest dla nas niedopuszczalne, dlatego należy się spodziewać kolejnych kontroli, by wyeliminować tego typu nieprawidłowości - powiedział Marczak.