14-latek prowadził samochód. Obok siedział pijany ojciec

Uwagę policjantów zwrócił jadący bez włączonych świateł chevrolet. Zatrzymali auto do kontroli. Ku ogromnemu zdziwieniu na fotelu zobaczyli 14-latka, a z tyłu 12-latkę. Jak podają funkcjonariusze, na fotelu pasażera siedział natomiast ojciec nastolatków, który "wydmuchał" 2,5 promila alkoholu.

Późnym wieczorem na ulicy Wojska Polskiego w Nowym Dworze Mazowieckim policjanci, patrolujący rejon Osiedla Młodych, zauważyli chevroleta, który miał wyłączone światła mijania. Funkcjonariusze podjęli decyzję o zatrzymaniu pojazdu do kontroli.

- Kiedy podeszli do auta zauważyli, że za kierownicą siedzi młody chłopiec. Okazało się, że ma on 14 lat. Nieletni nie posiadał oczywiście uprawnień do kierowania pojazdem i w ogóle nie powinien wsiadać za kierownicę - przekazała w komunikacie podkomisarz Joanna Wielocha z Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim.