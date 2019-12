Niebezpieczna jazda na S7. "Pomylił tor rajdowy z normalną drogą"

"Tańczył na obu pasach"

- Zostałem wyprzedzony na trasie szybkiego ruchu z lewej strony. Samochód zostawił odpowiednią odległość. W pewnym momencie zaczął hamować i zaczęło go nosić. W pierwszym momencie myślałem, że wpadł w poślizg. Ale bardzo ładnie się z tego wykaraskał, po czym zrobił to powtórnie. I tak parę razy - relacjonował pan Robert w rozmowie z reporterem TVN24.

Jak wyjaśnił, kierowca zachowywał się tak przez około trzy, cztery minuty, zanim świadek zaczął nagrywać to zdarzenie. - Później trwało to przez kolejne trzy kilometry, aż do zjazdu na Nowy Dwór Mazowiecki - zaznaczył.

"Zachowywał się skrajnie nieodpowiedzialnie"

- Facet zachowywał się skrajnie nieodpowiedzialnie. Hamował, prowokował innych kierowców do tego, żeby hamowali, bo bali się go wyprzedzić. Jak dojeżdżali do niego, zaczynał tańczyć na obu pasach i poboczu. Zachowywał się dziwnie - ocenił pan Robert. - Każdy się go bał, bo nie był pewien, czy nie wjedzie na jego pas ruchu - dodał. Jego zdaniem, ten kierowca "pomylił tor rajdowy z normalną drogą".