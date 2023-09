Myśleli, że to kłoda przeszkadza im w ćwiczeniach, wydostali łódź. "Może mieć 300 lat"

- Czescy strażacy zasygnalizowali, że w wodzie jest kłoda drewna, która przeszkadza w pływaniu i że trzeba ją oznaczyć. Podpłynęliśmy tam i zobaczyliśmy, że da się ja przetransportować do brzegu. Już na brzegu okazało się, że nie jest to kłoda tylko łódź - powiedział Marek Karpowicz z Ochotniczej Straży Pożarnej Ratownictwo Wodne w Nowym Dworze Mazowieckim.

Podkreślił, że jak tylko zobaczyli, co to jest, to natychmiast powiadomili o znalezisku konserwatora i wdrożyli procedurę. - Zrobiliśmy zdjęcia i ponownie na polecenie konserwatora zatopiliśmy - chodziło o zakonserwowanie jej. Chodzi też o to, żeby żadni pseudo poszukiwacze jej nie zniszczyli. A tak to nikt, oprócz nas, nie wie gdzie ona jest - dodał.