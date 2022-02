Notariusz o pomocy dla uchodźców: niektóre kancelarie pracują 24 godziny na dobę

- W dzień, w którym rozpoczęła się rosyjska agresja (uznałem red.), że byłoby wręcz niemoralnym, gdyby obywateli Ukrainy, którzy non stop do nas przychodzą ze sprawami związanymi z załatwieniem formalności umożliwiających sprowadzenie rodziny do Polski, żeby nie potraktować jako braci, synów, ojców, tych którzy walczą także o nasz świat. Czułem, że muszę coś zrobić. Dlatego zwróciłem się na portalu społecznościowym notariuszy, żeby wszystkie formalności, które obywatele Ukrainy muszą załatwiać notarialnie, aby sprowadzić swoje rodziny, dokonywać nieodpłatnie - mówił w TVN24 Michał Wieczorek, notariusz.

Jak przyznał, choć spodziewał się pozytywnej reakcji, to zaskoczyła go jej skala. - Wszyscy notariusze poparli tę akcję i jednomyślnie stwierdzili, że nie będą pobierać wynagrodzeń - stwierdził Wieczorek. - Są kancelarie we wschodniej Polsce, które pracują 24 godziny na dobę, są do dyspozycji cały czas. Ponad to notariusze udostępniają mieszkania, przyjmują rodziny ukraińskie - mówił.