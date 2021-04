Jachty nie będą zrzucały ścieków do jeziora. Gmina dostała środki na budowę punktu odbioru nieczystości

Ścieki z jachtów nie będą spływały do Jeziora Zegrzyńskiego. Gmina Nieporęt otrzymała dofinansowanie na budowę punktu odbioru nieczystości i nowej sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, która zostanie doprowadzona do portowych budynków. W planach jest też budowa tężni solankowej. Samorząd Mazowsza przyznał także środki dla gminy Serock na opracowanie studium dla budowy linii kolejowej Zegrze - Przasnysz.

- Czas pandemii nie należy do łatwych. Samorządy lokalne często szukają dodatkowych źródeł wsparcia, by móc przeprowadzić niezbędne inwestycje. Dlatego również i w tym roku zabezpieczyliśmy całkiem sporą kwotę, bo aż 250 milionów złotych na programy wsparcia. To ogromna pomoc, zwłaszcza gdy większość miast, gmin wykluczana jest ze wsparcia udzielanego w ramach programów rządowych tylko z powodu przynależności politycznej. My nie patrzymy na sympatie polityczne, wspieramy każdego, kto o to wsparcie zabiega - mówi Adam Struzik, cytowany w komunikacie urzędu marszałkowskiego.