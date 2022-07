Budują most w Nieporęcie. Po nowym pociągi mają pojechać szybciej

W lipcu spółka PKP PLK przystąpiła do przebudowy stalowego mostu kolejowego nad Kanałem Żerańskim w pobliżu przystanku Nieporęt. Wykonawca prac zdemontował konstrukcję starego obiektu. Kratownica mostu została przecięta na mniejsze elementy, które były usuwane przy pomocy dźwigu. Z przyczółków usunięto elementy, które podpierały stary most. W korycie Kanału Żerańskiego zamontowano tymczasowe podpory, z których w sierpniu będzie nasuwana nowa konstrukcja na wyremontowane podpory. Potem zostanie ułożony nowy tor.

Pociągi pojadą znacznie szybciej

Jak informują kolejarze, do tej pory szyny na moście były zamontowane do drewnianych podkładów, a te bezpośrednio do konstrukcji przeprawy. W ramach przebudowy wykonawca położy warstwę tłucznia, a szyny będą zamontowane do betonowych podkładów. "Przyjęte rozwiązanie ograniczy drgania, emisję hałasu. Nowa konstrukcja, będzie miała mniejszy wpływ na środowisko naturalne i pozwoli na zwiększenie prędkości pociągów pokonujących przeprawę" - zapewnia spółka PKP PLK. Kolejarze deklarują, że dzięki nowej przeprawie pociągi pasażerskie będą mogły zwiększyć prędkość na tym odcinku z 40 do 100 km/h. Natomiast składy towarowe pojadą do 80 km/h.