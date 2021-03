Ścieżek nie odśnieżali, mieszkaniec pyta o oszczędności. "Zamiast nie wydawać na odśnieżanie, nie wydamy również na DDR-y"

"Rezygnacja z odśnieżania nie przyniosła dodatkowych oszczędności"

Ratusz: musielibyśmy przesunąć środki z zadań inwestycyjnych

O komentarz do sprawy poprosiliśmy stołeczny ratusz. - Od samego początku informowaliśmy, że w tym roku w budżecie nie ma i nie było zarezerwowanych środków na odśnieżanie dróg rowerowych, natomiast niewątpliwym jest, że w momencie, gdy chcielibyśmy rozpocząć proces odśnieżania, trzeba by przesunąć środki z zadań inwestycyjnych. To by oznaczało z kolei cięcia w tych inwestycjach rowerowych - odpowiedziała nam Karolina Gałecka.