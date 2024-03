Funkcjonariusze Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Rzeszowie zatrzymali dwie osoby w związku z podejrzeniem płatnej protekcji i przyjęcia łapówki. Zatrzymania mają związek z nielegalnym handlem dyplomami przez niepubliczną uczelnię wyższą Collegium Humanum - poinformowało w piątek CBA. Do zatrzymania mężczyzny i kobiety doszło w Warszawie.

Dyplomy MBA uprawniają do zasiadania w radach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa. Śledztwo nadzoruje Śląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach.

Wśród zatrzymanych osoba pełniąca funkcje publiczne

Do zatrzymania mężczyzny i kobiety doszło w środę w Warszawie. "Wśród osób zatrzymanych jest osoba pełniąca funkcje publiczne w Polskiej Komisji Akredytacyjnej, która wykorzystując pełnioną funkcję oraz powołując się na wpływy, zażądała, a następnie przyjęła korzyść majątkową w łącznej kwocie 450 tys. zł. W zamian za pozytywne decyzje dla uczelni Collegium Humanum przyjęła korzyść osobistą w postaci zatrudnienia bliskich osób" - przekazało CBA.

Kolejna zatrzymana osoba to pracownik niepublicznej uczelni wyższej, który - jak podaje CBA - działając wspólnie i w porozumieniu, przyjął korzyść majątkową w łącznej kwocie ponad 275 tysięcy złotych oraz korzyść osobistą w postaci zatrudnienia w uczelni.

"W toku przeszukań funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zabezpieczyli dokumentację oraz nośniki danych, mogące stanowić dowód w prowadzonym postępowaniu przygotowawczym. Zatrzymani zostali doprowadzeni do Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach, gdzie usłyszeli zarzuty z art. 228 k.k. oraz 230 k.k." - podało Biuro. To zarzuty dotyczące przyjęcia łapówki i płatnej protekcji.