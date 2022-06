Wypadek z udziałem pięciu aut na S8. Trzy osoby zostały ranne

czytaj dalej

Jest umowa na pierwszy etap modernizacji kompleksu Skry. Obejmie on budowę lekkoatletycznego stadionu treningowego, stadionu do rugby i kilku boisk. Jednocześnie ratusz zapowiada, że już jesienią ogłosi konkurs architektoniczny dotyczący stadionu głównego, na który jednak wciąż nie ma finansowania. Najpierw jednak - to nowość - ma powstać w tym kompleksie hala dla koszykarzy Legii, tegorocznych wicemistrzów Polski.