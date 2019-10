"Odszedł arcymistrz kabaretu". Ostatnie pożegnanie Jana Kobuszewskiego

Rodzina poprosiła uczestników pogrzebu, by - zamiast kwiatów - wesprzeć Warszawskie Hospicjum Społeczne, składając datki do puszek w kościele.

"Był w naszych domach gościem bardzo miłym i bardzo oczekiwanym"

"Nieczęsto zdarza się, aby śmierć znanego artysty wywołała tak powszechny smutek, a jednocześnie tak wielką falę serdecznych, ciepłych wspomnień i spontanicznych aktów upamiętnienia" - napisał prezydent . W jego ocenie śmierć Kobuszewskiego to nie tylko strata dla polskiej kultury, ale również dla wielu strata osobista. "Zmarł twórca, który był nam niezwykle bliski dzięki swojej sztuce, ale też dzięki temu, co prezentował sobą jako człowiek" - podkreślił.

"Wkład Kobuszewskiego we współczesną sztukę jest nie do przecenienia"

"Żegnamy dziś nie tylko słynącego z intelektu, skromności i wdzięku człowieka oraz lubianego aktora, żegnamy artystę, którego wkład we współczesną sztukę teatralną, estradową i ekranową jest nie do przecenienia" - napisał minister kultury Piotr Gliński w liście do uczestników uroczystości pogrzebowych Jana Kobuszewskiego, które odbyły się w poniedziałek w Warszawie.

"Chamstwu w życiu należy się przeciwstawiać siłom i godnościom osobistom"

"Gdyby nie Wiesław Michnikowski, który zaprotegował go do kabaretu Dudek, a żona nie namówiła na tę próbę, być może nie cytowalibyśmy rozkosznych fragmentów tekstów skeczy, które dzięki jemu aktorstwu i swoistej soczystej interpretacji, mimo upływu lat nadal żyją i są powtarzane przez kolejne pokolenia na czele z sekwencją nieustannie aktualną, że 'chamstwu w życiu należy się przeciwstawiać siłom i godnościom osobistom'" - cytował Karwański.

Order Uśmiechu dorosłych dla Kobuszewskiego

Po odczytaniu listu, były szef Kwadratu dodał kilka słów od siebie. Podkreślił, że "Janek był aktorem, do którego należało się zwracać jego wysokość nie tylko ze względu na wzrost". - Przez wiele lat z powodzeniem, mimo że powodów do śmiechu nie było, rozbawiał nas tak skutecznie, że to chyba on sprawił iż mówiono o Polsce jako o najweselszym baraku w naszym obozie - mówił.