"Niech zapamiętają raz na zawsze: Warszawa jest nieśmiertelna"

Trwają obchody 78. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. W Godzinę "W" stolica oddała hołd powstańcom - rozległy się syreny, zatrzymał się ruch w mieście.

W Godzinę "W" stolica oddała hołd powstańcom - rozległy się syreny, zatrzymał się ruch w mieście.

Przed pomnikiem Gloria Victis na Wojskowych Powązkach o godzinie 17.00 hołd powstańcom oddali weterani, warszawiacy, a także przedstawiciele władz m.in. prezydent Andrzej Duda i premier Mateusz Morawiecki, prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Godzina "W" na placu Zamkowym.

Ruszył marsz

Po godzinie 17 z ronda Dmowskiego na plac Krasińskich ruszył Marsz Powstania Warszawskiego. Centrum miasta było spowite dymem z rac. Uczestnicy marszu niosą biało-czerwone i śpiewają powstańcze piosenki. Mają transparenty z hasłami "Bóg, honor, ojczyzna", "Chwała bohaterom", "Pamiętamy o bohaterach" oraz baner z napisem "Stop totalitaryzmom", nad którym umieszczone są przekreślone symbole sierpa i młota, swastyki, barwy tęczy a także zdjęcie twarzy prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego.

Uczestnicy marszu przejdą Alejami Jerozolimskimi do ronda de Gaulle'a. Następnie Traktem Królewskim i Miodową na plac Krasińskich. Wraz z przemarszem stopniowo będą wyłączane z ruchu kolejne ulice na trasie. Autobusy i tramwaje zostaną skierowane na trasy objazdowe.

Uroczystości trwają od rana

Kulminacja uroczystości rocznicowych Powstania Warszawskiego przypada na 1 sierpnia. Rozpoczęły się o 9 rano przy Filtrowej 68 od złożenia kwiatów pod tablicą upamiętniającą podpisanie przez płk. Antoniego Chruściela "Montera" rozkazu rozpoczęcia Powstania Warszawskiego.

W poniedziałkowych uroczystości przy pomniku "Mokotów Walczący 1944" upamiętniającym powstańców Mokotowa, żołnierzy pułku AK "Baszta" i innych oddziałów V obwodu 10 Dywizji im. Macieja Rataja, walczących w dniach 1 sierpnia - 27 września 1944 r. uczestniczyli m.in. wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska, były prezydent Bronisław Komorowski, powstańcy warszawscy i weterani II wojny światowej, w tym prof. Leszek Stanisław Żukowski, ps. Antek, Janusz Badura ps. Jastrząb, kompanie honorowe Wojska Polskiego, policji, Straży Miejskiej, harcerze ZHP i ZHR oraz mieszkańcy Warszawy.

Uroczystości rozpoczęły się o godz. 10 wspólnym odśpiewaniem hymnu narodowego i podniesieniem na maszt flagi państwowej.

Były prezydent RP Bronisław Komorowski powiedział, że pamięć o powstaniu ma nie tylko wymiar ogólnokrajowy, warszawski, ale także dzielnicowy. Zaznaczył, że coroczne obchody dla kolejnych pokoleń były "kotwicą dobrej i mądrej pamięci", kiedy obok wspominania bohaterów podejmowano także refleksję nad znaczeniem Powstania Warszawskiego - "czy zasadna była decyzja o powstaniu, jakie były koszty ludzkie, materialne i polityczne nieudanego definitywnie powstania".

Komorowski przyznał, że obrazy z wojny w Ukrainie, zwłaszcza zniszczonego Mariupola, przypominają mu stolicę we wrześniu 1939 roku oraz z Powstania Warszawskiego. - Tam też w przyszłości będzie trwała dyskusja o sens walki zbrojnej, o sens oporu, kiedy jest dysproporcja sił, kiedy są nierówne szanse, kiedy słabości materialne i braki uzbrojenia trzeba nadrabiać siłą ducha - ocenił.

"Nie oczekiwali pomników"

Przywołując słowa "Marszu Mokotowa", wiceprezydent stolicy Tomasz Bratek powiedział, że powstańcy "nie oczekiwali pomników". - Chcieliście żyć normalnie; chcieliście swobody, możliwości wypowiadania się; nie chcieliście być aresztowani, torturowani, wywożeni do obozów; chcieliście wolności i liczyliście, że przyjdzie ona w ciągu kilku dni, tymczasem czekaliśmy na nią 45 długich lat - powiedział Bratek.

- Wam należy się nie tylko szacunek, niski pokłon, ale wieczna pamięć - oświadczył wiceprezydent stolicy. Podkreślił, że powstańcy w tej nierównej walce oddali swoją młodość. Przypomniał, że Powstanie Warszawskie okupione było również ofiarami ludności cywilnej.

Następnie wiceprezydent Bratek zapalił ognisko pamięci. Ogień z Grobu Nieznanego Żołnierza przyniosła sztafeta pokoleń złożona z kombatantów, żołnierzy, harcerzy i stołecznych strażników miejskich. Ogień - tradycyjnie zapalany 1 sierpnia - będzie płonął przez 63 dni - tyle, ile trwały powstańcze walki. Włączono iluminację pomnika.

Złożono wieńce przy pomniku "Mokotów Walczący-1944" oraz obelisku Pamięci Żołnierzy AK Powstańców Mokotowa. Po zakończeniu uroczystości, zgodnie z tradycją, z parku Dreszera wyruszył Marsz Mokotowa, który przeszedł ulicą Puławską przed obelisk poświęcony pamięci 119 pomordowanych powstańców z "Baszty" przy ulicy Dworkowej.

"Polacy byli razem w tych trudnych momentach"

W uroczystości przy Pomniku Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej udział wzięli m.in. powstańcy oraz marszałkowie Sejmu i Senatu Elżbieta Witek i Tomasz Grodzki, prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, wicemarszałkowie Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska z KO, Włodzimierz Czarzasty z Lewicy i Małgorzata Gosiewska z PiS, a także marszałek-senior Antoni Macierewicz. Hołd powstańcom złożyli też przedstawiciele klubów i kół parlamentarnych, delegacje ministerstw, radni, przedstawiciele organizacji warszawskich.

- Nikt nigdy nie kwestionował bohaterstwa powstańców i ich wytrwałości. My czasami robimy sobie zarzuty, że może nie jesteśmy najlepsi, jeśli chodzi o kwestie organizacyjne, a właśnie Państwo Podziemne pokazało, że organizacyjnie wtedy stanęliśmy na wysokości zadania - powiedział Rafał Trzaskowski.

Jak wskazał, Polacy byli razem w tych trudnych momentach. - To bardzo ważne. Tak jak ważne jest dzisiaj, że dzięki powstańcom wszyscy się zbieramy razem, po to żeby oddać hołd - powiedział.

Trzaskowski zaznaczył, że Państwo Podziemne wydawało 1400 różnych gazet i czasopism, działała poczta, podziemne sądy, które skazywały na śmierć kolaborantów, i tajne komplety. - Wszystko to działało w sposób efektywny - dodał.

- Ta organizacja, umiejętność wygrywania ważnych potyczek, wpływania na los historii to też jest pamięć o Państwie Podziemnym, o wszystkich, którzy w tych trudnych czasach zachowywali się w sposób bohaterski, ale również umieli się organizować. Ta wiedza, jak się zachować za czasów okupacji, jak walczyć później z komunistyczną indoktrynacją, pomogła nam wszystkim wyrosnąć na wolnych obywateli i za to w tym miejscu trzeba podziękować - podsumował prezydent Warszawy.

Teresa Stanek, prezes Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej podkreśliła, że Warszawa nigdy się nie podda. - Warszawa ma wiele imion, ale chciałabym to powiedzieć światu, przyjaciołom, nieprzyjaciołom. Niech zapamiętają raz na zawsze: Warszawa jest nieśmiertelna – mówiła.

Oddała też hołd Ukraińcom, którzy obecnie walczą o wolność.

"Nie da się ustalić dokładnej liczby tych, którzy zostali zamordowani"

Prezydent RP Andrzej Duda w 78. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego uczcił pamięć ofiar pomordowanych przez Niemców na Woli powstańców.

Jak przypominał prezydent, na Woli w pierwszych dniach Powstania Warszawskiego doszło do planowej eksterminacji cywilnych mieszkańców stolicy. - To dzisiaj trudne do wyobrażenia, ale te pomniki rozsiane tutaj, wśród najbliższych ulic, po tej dzielnicy, po dzisiejszej Woli, znaczą miejsca pomodorowania, ale tak naprawdę w jakimś sensie i pochówku tysięcy mieszkańców Warszawy - mówił Duda.

Jak dodał, w trakcie Rzezi Woli niemieccy naziści zamordowali między 15 a 65 tysięcy ludzi. - Nie da się ustalić dokładnej liczby tych, którzy zostali zamordowani, ponieważ w bardzo wielu przypadkach zwłoki zostały tu, na miejscu spalone - mówił prezydent.

- Wszyscy ci, którzy dzisiaj tu chodzą po Woli, po tych ulicach, którzy tutaj są na tych skwerach, w istocie mają pod swoimi stopami popioły mieszkańców stolicy, którzy tutaj zostali na zawsze. Poza tymi pomnikami nie mają swoich indywidualnych nagrobków. Są poszczególnymi jednostkami wśród tysięcy, którzy tutaj zginęli - stwierdził Duda. - To była największa w skali eksterminacja, z całą pewnością, jednostkowa Polaków w trakcie II wojny światowej, osób cywilnych, ale była to w ogóle najprawdopodobniej największa eksterminacja jednostkowa w ciągu całej II wojny światowej - nie tylko w Polsce, ale we wszystkich krajach - dodał.

"Musimy myśleć o wartościach, których powstańcy bronili"

Premier Mateusz Morawiecki złożył kwiaty pod tablicą upamiętniającą prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Muzeum Powstania Warszawskiego. - Prezydent Lech Kaczyński, twórca, a dzisiaj duchowy kustosz Muzeum Powstania Warszawskiego mówił, że powstańcy warszawscy byli najdzielniejszymi żołnierzami w historii narodu polskiego. Żołnierzami, którzy przechowali wartość wolności, którzy walczyli nieustraszenie do samego końca - mówił Morawiecki.

Jak podkreślał szef rządu, "beznadziejność sytuacji powstańców Warszawy była bardzo często przedmiotem dyskusji". - Ale zastanawiając się nad tym, jaka była wartość tej walki, nie możemy myśleć tylko o szansach na jej zwycięstwo. Musimy myśleć o wartościach, których powstańcy bronili - dodał.

- Bestia niemiecka wbiła kły w Warszawę - mówił premier. - Chyba trzeciego czy czwartego dnia powstania na ulicy Okopowej przed czołgami dywizji pancernej Hermann Goering, Niemcy prowadzili, popychali ludność cywilną: dzieci, kobiety. Później to się powtórzyło na ulicy Bielańskiej - przypominał. - Pomyślmy, co w sercach mieli powstańcy, kiedy naprzeciw siebie widzieli polskich cywilów pędzonych przez niemieckie czołgi jako żywe tarcze - dodał.

"Jeżeli Powstanie Warszawskie nie miałoby sensu, to nie ma sensu istnienie Polski"

Wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński wziął udział w uroczystości poświęconej "Energetykom w Powstaniu", odbywającej się na skwerze Tadeusza Kahla. - Powstanie Warszawskie to jest ikona polskiej tożsamości. Bez Powstania Warszawskiego nie byłoby wolnej Polski, pewnie nie byłoby tego pięknego poranka w wolnej Warszawie, w demokratycznym wolnym kraju. Nie byłoby bowiem Solidarności i nie byłoby zmian w Europie Środkowo-Wschodniej - powiedział Gliński. - Ten azjatycki kołchoz by obejmował już całą Europę w ten czy w inny sposób - mówił.

Gliński dodał, że w ostateczności o losach narodów decyduje gotowość do poświęceń najwyższych - Jeżeli Powstanie Warszawskie nie miałoby sensu, to nie ma sensu istnienie Polski. Nie ma sensu istnienie naszej wspólnoty narodowej, dzięki której możemy żyć w wolnym kraju i kolejne pokolenia, nasze dzieci, mają szanse rozwojowe - mogą same, mam nadzieję - stanowić o własnych losach - wyjaśnił.

Przypomniał, że jedną z "ikon powstania" była obrona elektrowni na Powiślu. - Ona trwała ponad miesiąc - podkreślił Gliński.

Hołd zamordowanym przez Niemców dzieciom z sierocińca

W imieniu prezydenta Andrzeja Dudy prezydencki minister Wojciech Kolarski oddał hołd zabitym i spalonym przez Niemców w sierpniu 1944 r. dzieciom z sierocińca prawosławnego parafii św. Jana na Woli.

Grób zabitych i spalonych przez Niemców w sierpniu 1944 r. dzieci z sierocińca prawosławnego parafii św. Jana na Woli mieści się na dziedzińcu w otoczeniu cerkwi św. Jana Klimaka.

W programie poniedziałkowych uroczystości znalazło się też składanie kwiatów przy pomnikach: Stanisława Jankowskiego "Agatona” u zbiegu ulic Karowej i Browarnej, "Kobietom Powstania Warszawskiego" na placu Krasińskich, gen. Zbigniewa Ścibor-Rylskiego "Motyla" w Parku im. marsz. Edwarda Rydza-Śmigłego, a także pod obeliskiem Pamięci Żołnierzy AK Powstańców Mokotowa przy Dworkowej. Uroczystości rocznicowe odbywają się również przy pomniku gen. Stefana Roweckiego "Grota" na rogu Chopina i Alej Ujazdowskich, Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej na rogu Wiejskiej i Matejki, a także przy kamieniu poświęconym Powstańcom i Ludności Cywilnej Warszawy Wywiezionym i Zamordowanym w Obozach Koncentracyjnych w Parku Powstańców Warszawy.

Godzina "W"

Tradycyjnie kulminacyjnym wydarzeniem rocznicy 1 sierpnia 1944 roku jest oddanie hołdu bohaterom zrywu o 17, w godzinę "W". Wtedy też w całym mieście zawyły syreny alarmowe, a mieszkańcy miasta zatrzymali się w bezruchu. Główna uroczystość odbyła się przy pomniku Gloria Victis na Powązkach. Natomiast o godzinie 18.30 na Cmentarzu Powstańców Warszawy uczestnicy uroczystości złożą kwiaty przy kurhanie, w którym znajdują się prochy ponad 50. tys. cywilnych mieszkańców stolicy i powstańców. Potem nastąpi modlitwa ekumeniczna przy pomniku "Polegli – Niepokonani".

Wydarzenia związane z 78. rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego organizowane są już od kilkunastu dni. 22 lipca w Parku Wolności przy Muzeum Powstania Warszawskiego zagrał zespół Kwiat Jabłoni i jego goście. 30 lipca, również w Parku Wolności, z powstańcami spotkali się prezydent Polski Andrzej Duda oraz prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

