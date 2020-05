Nie żyje "Maja", łączniczka ze zgrupowania "Kryska"

"Baliśmy się mało"

Galica-Zaremba wspominała również, że swój plan wzięcia udziału w Powstaniu ukrywała przed matką. - Przewidywała to, ale trzymałam przed moją mamą tę tajemnicę. Nie chciałam jej denerwować, kiedy chodziłam na szkolenia. W momencie gdy szłam na Powstanie, musiałam się pożegnać z moją mamą. Naturalnie - podkreśla. Dodaje, że był to trudny moment, szczególnie dla mamy.

"Powstanie było zadaniem przypisanym pokoleniu"

Podczas rozmowy bohaterka Powstania powiedziała, że było ono "zadaniem przypisanym pokoleniu". W ubiegłym roku, w programie "Fakty po Faktach", pytana o to stwierdzenie, odpowiedziała: - Myśmy wszyscy tak bardzo odczuli okupację, to trafiło na taki podatny grunt. To była młodzież, która przez pięć lat nie miała prawa do niczego, do nauki.

- Polska Podziemna była niesłychanym organizmem jak na całą Europę. Było wiadomo, do czego to prowadzi. Było wiadomo, że będzie to droga do walki zbrojnej, natomiast nikt nie przewidywał, jak to będzie wyglądało, kiedy to nastąpi - zaznaczyła.