Upiory przeszłości prześladują żydowską śpiewaczkę. Spektakl Ewy Błaszczyk

Teatralna premiera 1 sierpnia po północy to stały element obchodów kolejnych rocznic Powstania. Tym razem Muzeum Powstania Warszawskiego zaprosiło do współpracy Ewę Błaszczyk, która zagra w wyreżyserowanej przez siebie sztuce "Nazywam się Tamara Biakow i jestem legendą". We wtorek mówiła dziennikarzom, jak trafiła na tekst Jacka Góreckiego. - To owoc pandemii. Żeby nie oszaleć w zamknięciu między pryczą a spacerniakiem, czyli kawałkiem ogródka, przeczytałam kilkadziesiąt sztuk z Polski i świata. Wybrałam tę do zrobienia na scenie - mówiła.